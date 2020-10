L'Iran est classé 8e sur 95 pays à la Foire du livre de Pékin

La 27e Foire internationale du livre virtuel de Beijing s'est terminée avec plus de 300 000 livres.

Cette exposition a eu lieu pratiquement pour la première fois sous l'influence de l'épidémie de coronavirus, et la République islamique d'Iran a participé activement à des expositions de livres virtuels pour la première fois.

Le pays a pris la 8e place en termes de nombre de titres de livres parmi les 95 pays présents à l'exposition.

Le 27e Salon virtuel du livre de Beijing a présenté plus de 2 600 éditeurs, 100 agences littéraires de 95 pays et présenté plus de 300 000 titres de livres à des exposants du monde entier.

