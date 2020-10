Téhéran, hôte de la 7e réunion de la Commission mixte Iran-Qatar

Le ministre iranien de l'Énergie et le ministre qatari de l'Industrie et du Commerce ont souligné, lors d'une réunion virtuelle mercredi 14 octobre, le développement des relations entre les deux pays amis et voisins, a rapporté mercredi le ministère de l'Énergie de la RII.

Les deux parties se félicitant de la poursuite du développement des relations commerciales bilatérales ont souligné la nécessité de négociations pour déterminer les modalités la coopération et la manière dont elles seront opérationnelles.

Le président qatari de la Commission mixte de coopération économique Téhéran-Doha, a invité à cette occasion le ministre iranien de l'Énergie à se rendre au Qatar au cours de la deuxième semaine d'octobre.

Les deux parties ont également convenu de tenir la septième réunion de la Commission mixte sur la coopération bilatérale d'ici la fin de l’année de 2020 au cours de laquelle, un mémorandum d'accord approuvé par les deux pays sera signé et le développement des relations commerciales sera encore facilité.

Récemment, le ministre iranien de l'Énergie et le ministre-conseiller de l'Énergie qatari ont discuté lors d'une vidéoconférence de l'importance et des avantages de la connexion du réseau électrique iranien au Qatar.

Au cours de la réunion en ligne, ils se sont penchés sur l'initiative régionale pour le développement de la coopération dans le domaine des « Ressources en eau non conventionnelles (dessalement, régénération d'eau usée), et des eaux usées traitées, qui avait été discuté et approuvé lors d'une récente réunion du Conseil des gouverneurs de l'eau accueillie par Téhéran.

