Exportations iraniennes vers l'Union eurasienne : une croissance de 6%

Selon le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, jeudi, les exportations les plus élevées vers les cinq pays membres de l'Union économique eurasienne durant cette période étaient vers la Russie et les exportations les plus faibles vers la Biélorussie.

L'Iran avait également le volume le plus élevé d'importations en provenance de Russie et le volume le plus faible en provenance du Kirghizistan.

Selon les statistiques douanières de l'Iran, le volume du commerce extérieur de notre pays avec les cinq pays membres de l'Union économique eurasienne au cours des cinq premiers mois de cette année était de 2 milliards 791 millions 800 mille dollars, par rapport à la même période l'année dernière (2 milliards 635 millions 150 mille dollars), ce qui montre une hausse de 6%.

