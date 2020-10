L’Asie du Sud-Ouest est le pivot géopolitique mondial, selon le général Bagheri

Le général de division Mohammad Hossein Bagheri a fait ces remarques lundi lors d'une réunion par vidéoconférence du Comité de défense passive.

Faisant référence aux théories géopolitiques et géostratégiques, qui qualifient certains points du monde de «centres et pivots géopolitiques», a déclaré le commandant en chef,

«Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que la pyramide de la puissance mondiale en Asie du Sud-Ouest détermine la suprématie et le leadership mondiaux.»

«Toute puissance qui peut dominer cette région se tiendra au sommet de cette pyramide», a-t-il ajouté.

Le général de division Bagheri a noté: «La Révolution islamique a été formée [en 1979] dans une région extrêmement sensible, et elle a suivi ses objectifs et idéaux divins ainsi que des devises précieuses, telles que révéler le rôle de la domination extérieure, soutenir les opprimés et les dépendance de la nation iranienne. »

Par conséquent, a-t-il ajouté, il est normal que le pays soit confronté à de multiples menaces sur son chemin par ceux qui tentent de dominer la région.

«La République islamique d’Iran, sans aucune attente d’intérêt de la part de ses voisins, s’est appuyée uniquement sur ses principes religieux et révolutionnaires pour chercher à prendre le contrôle de ses propres affaires et à devenir autonome.»

Il a souligné la volonté incontestée du pays de poursuivre sur la voie du développement, soulignant qu'aucune menace ne pourra jamais empêcher la nation iranienne de réaliser un tel objectif.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**