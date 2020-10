Insulter les musulmans est «un abus opportuniste de la liberté d'expression» (Zarif)

«Insulter 1,9 milliard de musulmans - et leur caractère sacré - pour les crimes odieux de ces extrémistes est un abus opportuniste de la liberté d'expression. Cela ne fait qu'alimenter l'extrémisme», a écrit Zarif dans un message publié lundi sur son compte Twitter officiel.

Les musulmans sont les premières victimes du «culte de la haine» - alimenté par les régimes coloniaux et exporté par leurs propres clients. Insulter les musulmans du 1.9B - et leur caractère sacré - pour les crimes odieux de ces extrémistes est un abus opportuniste de la liberté d'expression. Cela ne fait qu'alimenter l'extrémisme.

Il a ajouté que les musulmans sont les premières victimes du «culte de la haine» qui a été habilité par les régimes coloniaux et exporté par leurs propres clients.



Le président français Emmanuel Macron a attaqué ces dernières semaines l'islam et la communauté musulmane, accusant les musulmans de «séparatisme» et affirmant que «l'islam est une religion en crise dans le monde entier.

Macron a également approuvé la publication de caricatures blasphématoires du prophète Mahomet (PSL) et a souligné que son pays n'abandonnerait pas les caricatures insultantes malgré les critiques sévères des musulmans.

De plus, le professeur de français Samuel Paty a soulevé la controverse la semaine dernière et a provoqué la colère d'avoir montré des caricatures diffamatoires du prophète de l'islam Mahomet à ses élèves.

Paty a été décapité par un agresseur de 18 ans, identifié comme étant le Tchétchène Abdullakh Anzorov, qui a été abattu par la police peu après le meurtre.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a critiqué samedi l'insulte des autorités françaises envers les musulmans et la noble religion de l'islam dans le pays européen, affirmant que de telles politiques ne parviendraient pas à contrer l'extrémisme et engendreraient plutôt la haine.

Il a déclaré que cette décision n'était pas une réponse délicate au radicalisme et à la violence et qu'elle conduirait plus que jamais à des incitations à la haine.

Pendant ce temps, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne (SNSC) Ali Shamkhani a également conseillé au président français de «lire plus d'histoire et de ne pas se réjouir du soutien à une Amérique et au sionisme en déclin».

