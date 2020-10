Amsterdam Sinfonietta: la musique iranienne sur la scène mondiale

Dans une interview accordée à l'IRNA, Farrokhzad Layeq, musicien et cardiologue qui a fait ses études médicinales en France et dont les œuvres seront interprétées dans ce programme musical, a rappelé qu'en cette période difficile, écouter un concert de musique d'Amsterdam Sinfonietta avec la présence de compositeurs et de musiciens iraniens pourrait apaiser la douleur de ces jours.

Amsterdam Sinfonietta, l'un des ensembles à cordes les plus populaires au monde et le seul aux Pays-Bas, présentera pendant huit nuits dans les villes d'Amsterdam, La Haye, Utrecht et DenBosch aux Pays-Bas.

Mais le point central de l’événement artistique et culturel est sa focalisation sur la musique iranienne contemporaine et les compositeurs iraniens, où les éminents musiciens Kayhan Kalhor et Kian Soltani accompagnent cette tournée de concerts.

Fondé en 1988 sous la direction artistique de Lev Markiz, l’Amsterdam Sinfonietta se compose de 22 instrumentistes à cordes emmenés Candida Thompson, violon solo de l’ensemble depuis 1995 et directrice artistique depuis 2003. Il se distingue des autres orchestres de chambre par son approche de la musique sans chef d’orchestre.

Unique orchestre à cordes professionnel des Pays-Bas, l’ensemble jouit d’une réputation internationale et donne de nombreux concerts à travers le monde (Europe, Chine, Australie, États-Unis).

La première représentation aura lieu ce soir (jeudi 29 octobre) à 20h15 heure d'Amsterdam et 22h45 heure de Téhéran, au Bâtiment de music d’Amsterdam, et peut être visionnée en direct sur le site www.cellobiennale.nl

