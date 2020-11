L'Iran produit 20 millions de pneus par an

Au début de l'année 2020, avec la coopération et la coordination de la Banque centrale et du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, l'achat de matières premières pour la production et les usines ont été relancées jusqu'à ce que la production revienne progressivement à la normale, après une pause causée en 2019 par les sanctions anti-iraniennes.

Depuis mars 2020 jusqu'à la fin octobre, 12 528 208 pneus pesant 90 538 tonnes ont été produits par des usines iraniennes. Par rapport à la même période en 2019, cela montre une croissance de 26%.

Si la tendance positive ci-dessus se poursuit, il sera possible de battre le record de production de 20 millions de pneus d'ici la fin de l'année 1399 (mars 2020-mars 2021), ce qui sera atteint pour la première fois dans l'industrie du pneu.

Le saut auquel nous assistons actuellement dans la production de pneus est à la fois quantitatif et qualitatif. Et cela peut aboutir à l'augmentation de l'exportation iranienne dans ce domaine.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench