Le budget des innovations du ministère iranien de la Défense redoublé après la mort en martyr de Fakhrizadeh (Ministre)

Selon l'IRNA, le général de brigade Amir Hatami, s'exprimant lundi lors des funérailles de l'honorable scientifique atomiste iranien, le Dr Mohsen Fakhrizadeh, se référant aux traits saillants de la personnalité du défunt martyr a déclaré : " Aujourd'hui, nous adressons notre ultime adieu à une personne qui avait prêté le serment d'allégeance avec son Dieu dès l'adolescence et qui a insisté sur cette alliance et qui l'a persévéré jusqu'au bout. Aujourd'hui, il a fini par remplir ses engagements au service de cette alliance divine en tombant en martyr. Cet honneur et ce succès réalisés par ce haut martyr (littéralement : « témoin ») qui aimait la mort en martyr est sincèrement digne de félicitation.

Je félicite et présente à la fois mes condoléance à l'occasion de cette perte à tout le peuple iranien et à toute la communauté scientifique iranienne au service de défense et de la technologie nucléaire."

Le ministre de la Défense a ajouté : "Si les ennemis vicieux n'avaient pas commis ce crime et le sang de notre cher martyr, qui était une personnalité méconnu sincère et sans prétention, n'avait pas été versé, il rendrait peut-être, un jour, l'âme, dans l'anonymat, mais aujourd'hui, notre cher martyr, qui avant sa disparition n'était qu'un modèle à modèle pour la jeunesse, pour ses étudiants, ses collègues et ses compagnons, a été présenté au monde entier."

Il a poursuivi : "A partir d'aujourd'hui, le martyr Fakhrizadeh est une figure mondiale et tous ceux qui ont mis le pied sur le chemin de la lutte ont désormais un grand modèle à suivre nommé "Mohsen fakhrizadeh"

"Aucun crime, aucun assassinat et aucun acte stupide ne restera sans réponse de la part de la nation iranienne. Nous poursuivrons certainement les criminels jusqu'au bout. Qu'ils sachent qu'ils seront punis pour leurs actes, comme l'a ordonnée le Leader de la RII, Commandant en chef des forces armées iraniennes. "

"A cette fin le ministre du Renseignement, le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), la Police, le chef du Pouvoir judicaire ..., sont tous engagés à donner suite à cette tâche", a-t-il insisté.

Faisant référence à la réunion d'hier du gouvernement, le ministre de la Défense a déclaré : "Alors que le budget de l'Organisation de Recherche et d'Innovation du ministère de la Défense avait augmenté pour l'année prochaine, nous avons décidé de le redoubler suite à cette attaque terroriste ciblée visant le défunt martyr Fakhrizadeh."

