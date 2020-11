L'Iran donnera une réponse «calculée» et «ferme» à l'assassinat de Fakhrizadeh (haut fonctionnaire)

Émettant un message dimanche, Kamal Kharrazi, qui est également un ancien ministre des Affaires étrangères iranien, a condamné l'assassinat, notant que le scientifique iranien n'a perdu aucune occasion d'atteindre ses objectifs scientifiques dans le but final d'assurer la sécurité de son pays.

"Il ne fait aucun doute que la République islamique d'Iran donnera une réponse calculée et catégorique aux criminels qui ont enlevé Fakhrizadeh à la nation iranienne", a déclaré Kharrazi, après avoir exprimé ses condoléances à la famille de Fakhrizadeh, à ses collègues et à l'ensemble de la nation iranienne.

Fakhrizadeh, le chef de l’Organisation pour l’innovation et la recherche défensive du ministère iranien de la Défense, a été la cible d’une attaque terroriste à plusieurs volets par un certain nombre d’assaillants dans la ville d’Absard, dans le comté de Damavand, dans la province de Téhéran, vendredi.



Suite à son assassinat, le chef de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a appelé les experts iraniens à préserver l'héritage scientifique et technique du scientifique nucléaire.

«L’un des éminents scientifiques de notre pays dans les domaines nucléaire et de la défense - le Dr Mohsen Fakhrizadeh - a été martyrisé par des mercenaires brutaux. Avec ses efforts scientifiques considérables et durables, il a sacrifié sa vie sur le chemin de Dieu et le statut élevé de martyre est sa récompense divine », a déclaré le chef dans un message publié samedi.



Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a également averti qu’une «vengeance et une punition sévères» avaient été inscrites à l’ordre du jour de l’Iran en réponse à l’assassinat d’un scientifique nucléaire de haut niveau.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**