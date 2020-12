Le président Rouhani appelle la communauté internationale à affronter le régime sioniste

Il a exhorté la communauté internationale à contrer les mesures prises par le régime israélien de meurtre d'enfants qui viole les droits de l'homme et les dispositions de diverses résolutions de l'ONU.

La cérémonie de la «Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien» s'est tenue à l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le siège est à New York, le mardi. avec la participation de représentants des États membres de l'ONU.

La cérémonie, qui a eu lieu à l’initiative du Comité de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les droits inaliénables du peuple palestinien, les participants ont condamné les actions illégales du régime sioniste dans les terres et territoires palestiniens occupés et ont exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien.

Le message du président Hassan Rohani se lit comme suit,

À l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, au nom du peuple et du gouvernement de mon pays, je voudrais déclarer l’appui fort et décisif de la République islamique d’Iran au peuple palestinien pour qu’il réalise ses causes.

Le 29 novembre rappelle plus de sept décennies d’occupation de la terre et du territoire palestiniens par le régime d’occupation d’Israël, les souffrances inachevées du peuple palestinien et la poursuite de l’oppression et de l’injustice contre le peuple palestinien opprimé. C'est alors que nous assistons à des politiques de plus en plus agressives et racistes et à des crimes organisés de ce régime, y compris la poursuite du plan d'annexion et le martyre du peuple palestinien opprimé et la poursuite des sanctions anti-droits de l'homme contre le peuple de Gaza pendant la pandémie mondiale du coronavirus et privation de personnes dans l'accès aux besoins médicaux et aux soins de santé minimum.

La poursuite du déplacement d'environ cinq millions de Palestiniens, l'expansion de l'occupation à travers les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, le nettoyage ethnique des Palestiniens et le siège brutal de la bande de Gaza font partie des tristes conséquences de l'occupation de la Palestine.

Toutes ces mesures prises par le régime sioniste se déroulent dans une situation où, malheureusement, la communauté internationale n’a pas pris de mesures efficaces pour mettre fin à cette tragédie et réaliser les droits perdus du peuple palestinien sans défense.

Le régime sioniste a augmenté chaque jour ses actes inhumains contre les Palestiniens grâce au soutien de certains membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le régime a également mis en danger la paix et la stabilité dans la région du Moyen-Orient en adoptant des actions et des politiques agressives au Moyen-Orient, en particulier en Syrie et au Liban et en planifiant secrètement de produire des armes de destruction massive

Tout en soulignant la poursuite de son soutien sans réserve à la cause humanitaire et libératrice du peuple palestinien et en respectant sa résistance admirable et légitime contre l'agression et l'occupation du régime sioniste, la République islamique d'Iran appelle la communauté internationale à faire face aux mesures prises par le régime israélien de meurtre d'enfants qui viole les droits de l'homme et les dispositions de toutes les résolutions du CSNU.

La République islamique d'Iran, tout en exprimant sa pleine solidarité avec le peuple palestinien, réaffirme la responsabilité importante de la communauté internationale, en particulier des Nations Unies, qui consiste à mettre fin à l'occupation de la Palestine et à aider le peuple de cette terre à réaliser ses droits inaliénables.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**