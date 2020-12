Le chemin de fer Khaf-Herat renforce les liens irano-afghans

"Aujourd'hui est le jour de la paix (Salam), le jour de la miséricorde, le jour de l'ouverture pour les deux grandes nations afghane et iranienne. Deux nations qui partage la même racine, la même histoire, la même culture et la même région, et tout au long de l'histoire ont su sauvegarder leur fraternité et leur bon voisinage comme les meilleurs alliés", a fait remarquer le Président Rohani qui s'exprimait en ligne à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du projet ferroviaire Khaf-Herat en présence de son homologue afghan, Ashraf Ghani.

Un chemin de fer reliant "Khaf" situé dans le sud-est de la province de Khorasan Razavi au nord-est de l'Iran à "Herat" situé à l'ouest de l'Afghanistan vient d'être inauguré ce jeudi matin par visioconférence en présence du Président Rohani et d'un nombre d'autorités politiques et économiques iraniennes et afghanes. Ce chemin de fer contribue à la réalisation du projet du corridor ferroviaire international Est-Ouest qui donnera suite au programme du développement de la région.

"Le chemin de fer Khaf-Herat est l'un des projets nationaux et internationaux les plus importants qui augmente non seulement les recettes en devise et un transport bon marché et économique des marchandises entre l'Iran et l'Afghanistan, mais encore contribue au renforcement de la stabilité et de la sécurité. Ce projet a également le potentiel de susciter une prospérité et de créer des occasions d'emploi sans précédent pour toute la région", a d'autre part déclaré le gouverneur de Khaf au micro de l'IRNA, en marge de la cérémonie d'ouverture.

"En créant une capacité de transport annuelle de 12 millions de tonnes de marchandises et de marchandises La mise en exploitation du chemin de fer Khaf-Herat serait efficace dans l'augmentation du volume des exportations et des importations, de la prospérité économique de l'Afghanistan et le développement des échanges entre l'Iran et son voisin oriental l'Afghanistan", a-t-il encore déclaré.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**