Coronavirus: la tradition "Nuit de Yalda" tenue virtuellement par les Iraniens

La Nuit de Yalda (dernière soirée de l'automne) est chaque année pour les Iraniens une occasion de se rendre chez les parents et les grands-parents en vue de se rassembler en famille. Mais cette année en raison de la pandémie du coronavirus les Iraniens célèbrent la nuit de Yalda de manières virtuelles en respectant les protocoles sanitaires.

Les Iraniens disent qu'ils appréciaient les efforts des médecins et des infirmiers dans la lutte contre le covid-19 et donc ils abandonnent, cette année, les rencontres phtisiques et célèbrent la tradition Yalda de manière limitée seulement avec la présence des membres de leur famille.

