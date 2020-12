Téhéran répond aux allégations de Trump et du commandement de Centcom

Selon l’IRNA, Saïd Khatibzadeh, en réponse à la question d'un journaliste le jeudi 24 décembre, tout en rejetant les accusations « sans fondement » et « montées de toute pièce » de Donald Trump et du commandement central de l’armée américaine (Centcom) a déclaré : « Comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, les attaques contre des locaux diplomatiques et résidentiels sont rejetées et inadmissibles dans la politiques étrangère de l’Iran. Dans ce cas particulier, il faut pointer du doigt les États-Unis et leurs alliés eux-mêmes qui cherchent à semer de nouvelles tensions et séditions dans la région. »

Saïd Khatibzadeh a poursuivi : « Comme nous l'avons déjà dit, la riposte de l'Iran au terrorisme américain serait flagrante, courageuse et appropriée. Il vaut donc mieux que le régime américain utilise des scénarios plus plausibles pour justifier ses campagnes de séditions ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a conclu en adressant un avertissement sévère au président sortant américain : « Évitez d’attiser les tensions et les aventures dangereuses dans ces derniers jours de votre vie politique à la Maison Blanche. »

« La République islamique d'Iran tient le gouvernement américain responsable des conséquences de toute action imprudente et tout acte irréfléchie dans la situation actuelle », a encore prévenu le porte-parole de la diplomatie iranienne.

