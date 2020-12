Iran: la fondation de la plus grande unité de production de poissons d'ornement du monde

Qazvin (IRNA) – "Avec le lancement de la plus grande unité industrielle et de production de poissons d'ornement du monde dans la province de Qazvin, cette province iranienne deviendra la principale base d'exportation de ces produits à l'étranger.", a déclaré le Directeur des affaires aquatiques et halieutiques de l'Organisation agricole de Qazvin.

Dans une interview accordée à l'IRNA, Iradj Rahmani a déclaré: "La plus grande unité industrielle d'élevage et de production de poissons d'ornement au monde d'une capacité de 30 millions d'unités sera bientôt opérationnelle dans la province de Qazvin." "Cette unité produira aussi la nourriture et les médicaments pour les poissons, l'aquarium et ses équipements, en respectant les normes internationales de la production des poissons d'ornement.", a ajouté ce responsable du ministère iranien de l'Agriculture. "Actuellement la province de Qazvin exporte environ 2 millions d'unités de poissons d'aquarium par an. La valeur de ces exportations de poissons d'ornement est d'environ 350 000 euros.", a souligné Rahmani. "La Turquie, l'Afghanistan, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et les pays du golfe Persique sont les principales destinations d'exportation de poissons ornementaux depuis la province de Qazvin. Chaque année 30 millions d'unités de poissons d'ornement sont produits dans la province de Qazvin. Avec le lancement de cette grande unité de production de poissons d'ornement, la capacité de production de poissons d'aquarium sera doublée.", a affirmé le directeur de l'aquaculture et des affaires halieutiques de l'Organisation agricole de la province de Qazvin. Il y a 88 unités de reproduction de poissons d'ornement dans la province de Qazvin. 674 personnes travaillent dans ces unités