L'Iran a identifié 48 Américains impliqués dans l'assassinat du Général Soleimani

Hossein Amir-Abdollahian a déclaré lors d'une conférence de presse concernant les mesures juridiques contre les auteurs de l'assassinat du Général Soleimani: "Sur la base des informations obtenues auprès de la justice iranienne, l'affaire de la terreur du Martyre Soleimani se poursuive déjà dans 6 pays étrangers. Le nombre des principaux accusés dans l'assassinat du Général Ghassem Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes et de ses compagnons est passé à 48. Nous attendons des mesures judiciaires fortes et efficaces dans ce dossier."

"La question de "La vengeance implacable" est encore à l'ordre du jour selon la République islamique d'Iran et sera faite dans le temps et l'espace adéquats, bien que, jusqu'à présent, le gouvernement terroriste des États-Unis ai été déjà touché par quelques gifles populaires et militaires sévères.", a souligné le porte-parole du Comité de la commémoration du Martyre Soleimani.

Le martyr Ghassem Soleimani a été assassiné le 3 janvier 2020 à l'aéroport de Bagdad sur ordre direct de Donald Trump.

