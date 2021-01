Mise en exploitation des méga-projets nationaux et des usines d'innovation

Le vaccin contre fièvre aphteuse est l'un des vaccins les plus importants et les plus stratégiques dans le domaine de l'élevage, qui a été conçu, produit et commercialisé dans la province d'Alborz par des spécialistes iraniens.

Le projet de production d'un vaccin contre la grippe aviaire ultra-aiguë dans une entreprise iranienne basée sur le savoir, afin de créer l'autosuffisance dans la production de vaccins, est l'un des plus importants et plus stratégiques du genre pour soigner la volaille, qui a été mis en service aujourd'hui.

En Iran aussi la création d'usines d'innovation au sein de l'écosystème d'innovation du pays a commencé il y a plusieurs années et plusieurs usines d'innovation ont été lancées dans le pays jusqu'à présent.

Aujourd'hui, en présence en ligne du Président Rohani, deux usines d'innovation ont été mises en exploitation dans les provinces du Fars (sud) et du Khorasan Razavi (nord-est).

Avec l'inauguration de ce projet, plus de 7 000 emplois seront créés dans le pays.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**