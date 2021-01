Ministre de la Défense: l'Iran améliore son pouvoir de dissuasion

Le général de division Amir Hatami a déclaré: "L'ennemi tente d'arrêter la croissance de la Révolution islamique dans la région et dans le monde. Le système mondial de domination a utilisé tous ses moyens pour atteindre ses sinistres objectifs, et dans ce sens a imposé contre nous la guerre (1980-1988), des sanctions oppressives et l'assassinat des scientifiques de notre pays."

"Toutes les tactiques et conspirations des ennemis pour arrêter la République islamique avaient échoué. Tout leur objectif était de limiter l'Iran dans diverses dimensions économiques et militaires. Ils ont vainement utilisé des moyens comme les sanctions et la pression sur le programme de missiles afin de réduire la puissance de la République islamique d'Iran.", a souligné le ministre iranien de la Défense.

"Les ennemis se tiennent devant nous et appellent les Iraniens des terroristes. Par conséquent, dans cette logique injuste, nous devons devenir plus forts de jour en jour. Parce qu'ils ne comprennent aucune langue autre que la langue de la force.", a conclu le général de division Amir Hatami.

