Le hashtag #Fatima est le top trend sur les réseaux sociaux en France

Fatima Zahra est la fille du prophète de l'islam Mahammad, née à La Mecque en 618 et morte à Médine en 632. Sa mère est Khadidja.

Selon la tradition islamique, elle est la fille préférée de Mohammad, qui l'a appelée la « Reine des femmes du Paradis ». Le prophète Mohammad disait toujours : « Il n'y a eu que quatre femmes accomplies Assiya (l'épouse de Pharaon qui a élevé Moïse), Maryam, la mère de Jésus-Christ), Khadija (première épouse de Mohammad) et Fatima Zahra. Le prophète d'Islam avait également déclaré : « Fatima est une partie de moi, et celui qui met Fatima en colère, c'est moi qu'il met en colère ».

Elle a épousé Ali, cousin de Mohammad, qui lui a donné deux garçons, Hassan et Hossein et deux filles Zaynab et Oumm Kolthoum. Le martyre de Fatima a eu lieu juste trois mois après la mort de son père honorable.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench