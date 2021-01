Industrie minière iranienne : la technologie locale économise 350 millions de dollars

« Au cours des six premiers mois de cette année, neuf grandes sociétés minières du pays travaillant sous l’égide d’IMIDRO ont réalisé au total 350 millions de dollars d'économies en devises », ajoute cette autorité iranienne, selon le rapport du mardi 19 janvier de l’IRNA.

Depuis le début de cette année, IMIDRO a fait entrer en vigueur la politique de localisation et de développement de la production domestique. Poursuivant cette politique, elle contrôle à cet effet les objectifs opérationnels des filiales.

Au cours de cette période, nombreuses entreprises minières et industrielles ont contribué à la mise en œuvre du programme de localisation en fournissant les pièces et les équipement dont elles ont besoin par l'intermédiaire des fabricants nationaux. Ce qui a en plus soutenu les producteurs de notre pays.

