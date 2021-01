L'Iran exhorte la France à faire preuve de retenue et à éviter les positions hâtives et irréfléchies

«Le JCPOA, l'accord nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint, est un accord international multilatéral ratifié par la résolution 2231 du Conseil de sécurité [de l'ONU], et n'est en aucun cas ouvert à la renégociation, et les parties à celui-ci sont claires et immuable », a déclaré samedi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh.

Khatibzadeh a fait ces remarques en réponse au président français qui a déclaré vendredi dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al Arabiya que tout nouveau dialogue avec Téhéran devrait inclure les pays de la région, y compris l'Arabie saoudite.

L'Iran a réitéré que le JCPOA était un accord conclu, rejetant toute renégociation ou amendement à celui-ci. La République islamique souligne également qu'en raison de ses diverses violations de l'accord, ce sont les États-Unis qui doivent faire le premier pas pour prouver leur attachement à l'accord.

Dans un premier temps, les États-Unis doivent lever les sanctions, dit Téhéran, soulignant qu'un éventuel retour au JCPOA sans la suppression des sanctions ne serait pas acceptable pour la République islamique.

Le porte-parole iranien a appelé Macron à «faire preuve de retenue et à éviter les positions hâtives et irréfléchies».

Soulignant le retrait unilatéral des États-Unis du JCPOA en 2018, il a déclaré: «S'il y a un désir de relancer et de maintenir le JCPOA, la solution est simple. Les États-Unis devraient revenir au JCPOA et lever toutes les sanctions liées au JCPOA et non liées au JCPOA imposées par l'ancien président du pays [Donald Trump.»

L'accord a été initialement signé entre l'Iran et six grands États du monde - les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine - en 2015 et a été ratifié sous la forme de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU peu de temps après.

Cependant, les États-Unis, sous l'ancien président, se sont retirés unilatéralement du JCPOA en mai 2018 et ont rétabli les sanctions anti-Iran qui avaient été levées par l'accord.

L'administration Trump a également lancé ce qu'elle a appelé une campagne de pression maximale contre l'Iran, ciblant la nation iranienne avec les mesures restrictives «les plus dures de tous les temps».

Le nouveau président américain Joe Biden, qui était vice-président lorsque l'accord a été signé sous l'administration Obama, a déclaré qu'il espérait ramener Washington à l'accord.

Mais le nouveau secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis ne reviendraient à l'accord nucléaire qu'une fois que Téhéran aura honoré ses engagements nucléaires.

Les parties européennes n'ayant pas respecté leur part du marché sous la pression des États-Unis, l'Iran a commencé en mai 2019 à réduire ses engagements dans le cadre du JCPOA au titre des articles 26 et 36 de l'accord couvrant les droits légaux de Téhéran.

L'Iran, cependant, dit qu'il ne renversera ses mesures réciproques que si les États-Unis lèvent leurs sanctions en prélude à la réintégration du JCPOA.

Ailleurs dans ses remarques, Khatibzadeh a conseillé aux autorités françaises de «réviser leur politique» si elles craignaient que leurs énormes ventes d'armes aux pays arabes du golfe Persique ne soient compromises.

Il a déclaré que les armes françaises ainsi que d'autres armes occidentales sont à l'origine du massacre de milliers de Yéménites, soulignant: «Ces armes sont la cause profonde de l'instabilité dans la région du golfe Persique.

«Il n'est pas possible de s'attendre à la stabilité et à la paix dans cette région sensible», à moins que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et d'autres arrêtent le flux d'armes vers la région, a-t-il déclaré.

Amnesty International a condamné les ventes d'armes de la France à l'Arabie saoudite malgré la guerre meurtrière du royaume contre le Yémen, affirmant que Paris ne pouvait pas faire confiance aux affirmations selon lesquelles les armes ne seraient pas utilisées contre des civils.

