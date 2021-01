Loi stratégique iranienne contre les sanctions US : une lettre de l’Iran en explique les raisons à l’AIEA

Londres (IRNA)- L'Ambassadeur et Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharibabadi, a annoncé les motifs et les raisons de l'adoption par le parlement iranien de la « Loi sur l'action stratégique visant à faire lever les sanctions américaines et à protéger les intérêts de la nation iranienne » dans un rapport explicatif à l’adresse de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et les pays membres. Cette lettre a également été enregistrée comme document de l'agence viennoise.