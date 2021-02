Les activistes pacifistes américains ont appelé Biden à lever des sanctions contre l'Iran

Selon le correspondant de l'IRNA à New York, le groupe pacifiste CodePink, basé aux États-Unis, a publié une pétition s'adressant au président américain Joe Biden et au secrétaire d'État au Commerce et au Trésor. Cette pétition est déjà signée par plus de 3 000 activistes pacifistes américains.

"La décision de l'administration américaine précédente d'imposer des sanctions pendant la pandémie du Covid-19 a été brutale et a été largement condamnée par la communauté internationale. Au cours de l'année écoulée, le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, Michelle Bachelet, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et le pape François, ainsi que d'innombrables parlementaires, économistes et experts, ont appelé à la levée des sanctions.", précise le groupe international CodePink dans cette pétition.

"Les sanctions ont directement empêché l'accès aux médicaments et à l'équipement médical, y compris le vaccin Covid-19, en Iran, au Venezuela et dans d'autres pays. Ainsi, il est déjà clair que les sanctions sont un obstacle dans la lutte contre le coronavirus.", a souligné cette pétition des pacifistes américains.

"Les exemptions humanitaires contenues dans la loi sur les sanctions sont inefficaces dans la pratique. Il existe un processus fastidieux d'obtention de permis, on ne sait pas lequel est exempté et lequel ne l'est pas. En outre, les banques et les entreprises hésitent à échanger ou à vendre des marchandises vers des pays sanctionnés.", ajoute la pétition du groupe CodePink.

Plus de 3 000 signataires de la pétition ont déclaré: "Les sanctions anti-iraniennes ont de graves conséquences économiques qui affectent directement la vie quotidienne des gens. Ces conséquences ont été exacerbées par la crise sanitaire mondiale, qui punit d'innombrables civils innocents."

La pétition exhorte le gouvernement Biden à lever rapidement ces sanctions américaines "qui tuent des gens sans discrimination."

Code Pink est une ONG active au niveau international qui se qualifie de "mouvement populaire pour la paix et la justice sociale pour mettre fin aux guerres et occupations financées par les États-Unis, défier le militarisme mondial et détourner des ressources vers les soins de santé et l'éducation.

En plus de se concentrer sur les questions anti-guerre, cette organisation lutte aussi conte la tuerie des civils par les drones américains, la violation des droits des détenus dans la prison de Guantanamo et la violation des droits de l'homme en Arabie saoudite.

Le CodePink aborde également des questions telles la cause palestinienne et l'accord sur le nucléaire iranien.

