Coronavirus: les États-Unis ont bloqué l'achat du vaccin par l'Iran (Rohani)

Lors d'une réunion du Comité national de la lutte contre le coronavirus, le président Rohani a décrit les efforts acharnés de son gouvernement en vue d'acheter des vaccins du Covid-19 sur le marché international; les efforts qui sont bloqués par les hostilités inhumaines de la Maison-Blanche.

"Les hostilités des États-Unis ne se limitent pas seulement dans le domaine des vaccins, des médicaments ou de la nourriture, mais les Américains exercent cette méchanceté et cette dépravation dans le cas de tout ce que nous voulons acheter à l'étranger.", a déclaré le Dr. Rohani.

"Les États-Unis ont intimidé l'Organisation mondiale de la santé et ont entravé l'achat et le transfert du vaccin à la destination de l'Iran. Comment pouvons-nous leur faire confiance? Comment pouvons-nous faire confiance aux Américains qui précipitent pour confisquer nos biens et nos sources financières n'importe quand et n'importe où qu'ils puissent?", a ajouté le président de la République islamique d'Iran.

Le chef du gouvernement iranien a également critiqué la propagande anti-iranienne des médias étrangers qui induisent le retard du gouvernement iranien dans la vaccination générale contre le coronavirus. Hassan Rohani a précisé: "Cette propagande est totalement fausse. L'Iran est sur le point de produire un vaccin national du Covid-19, mais en même temps, nous avons essayé d'acheter du vaccin."

