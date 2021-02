65% des articles scientifiques iraniens ont été rédigés sous sanctions

Téhéran (IRNA)-Selon le responsable de la base de données des citations scientifiques du monde musulman, Mohammad Javad Dehqani, 65% des documents scientifiques (articles) indexés par l'Iran dans Scopus, une grande base de données de citations et de résumés issus de recherches bibliographiques, (couvrant l’ensemble des domaines) : http://www.scopus.com, ont été réalisés dans les conditions les plus difficiles où des sanctions globales touchaient de plein fouet le pays à savoir entre 2013 et 2020.

Selon des études, en 2020, le nombre de documents scientifiques iraniens indexés dans Scopus est passé à 72 839. Ce nombre était de 64 788 en 2019, ajoute mardi 2 février Mohammad Javad Dehqani. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**