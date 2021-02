Israël menace à haute voix, mais il est « pratiquement impuissant » (Ministre iranien de la Défense)

Selon IRNA, le général de brigade Amir Hatami s’exprimant lundi 8 février aux micros des journalistes en marge du conseil administratif de Qazvin a déclaré : « Israël est comme un animal avec une grande et large bouche, hurlant et menaçant, mais il a une petite taille et donc une puissance minime et n’est pas en mesure de mettre ses menaces contre l’Iran à exécution.

S’attardant sur le fait que la puissance défensive de la RII est aujourd’hui à son apogée, le haut commandant a ajouté : « En peu de temps, 10 grands exercices terrestres, aériens, maritimes et de défense ont eu lieu dans le pays, ce qui montre la grande disponibilité des forces armées iraniennes. »

