Iran: un essor de 65% dans la production de lingots d'aluminium

Selon les statistiques de performance des unités de production d'aluminium d'Iralco (Arak), Al-Mahdi (Bandar Abbas), Iran Alumina (Khorassan du nord) et Salko (Fars), la performance la plus élevée de cette année est liée à l'Iran Alumina avec un essor record de 196%.

Selon les statistiques du ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, la production de lingots d'aluminium en 2018 et 2019 aussi a augmenté de 310 et 285,8 milliers de tonnes, respectivement.

La production de poudre d'alumine dans la seule unité de production du pays dans ce secteur (Iran Alumina) au cours des 10 premiers mois de cette année (depuis avril 2020) a atteint 193 962 tonnes.

