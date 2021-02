La 51e conférence internationale des mathématiques à l'Université de Kashan

Cette conférence est tenue avec la participation d'éminents chercheurs et mathématiciens iraniens et étrangères.

Les États-Unis, l'Italie, le Canada, la Russie, les Pays-Bas, la France, la Suisse, l'Argentine, la Chine, la Serbie, la Croatie, la Turquie, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, Oman, l'Arabie saoudite, l'Inde, la Roumanie, l'Irak et la République tchèque sont des pays qui sont représentés dans cette conférence scientifique internationale.

Cette conférence de quatre jours se concentre sur l'algèbre, l'analyse, la géométrie et la topologie, l'analyse numérique, l'optimisation, la théorie du codage, la cryptographie, les équations différentielles et les dispositifs dynamiques, les mathématiques interdisciplinaires, l'histoire, la philosophie et l'enseignement des mathématiques, les mathématiques floues, les statistiques, les probabilités et les processus aléatoires, logique et informatique et théorie des graphiques et des combinaisons.

La tenue d'ateliers virtuels sur divers sujets constitue un autre volet de cet évènement scientifique virtuel.

Les articles de cette conférence seront publiés dans des revues scientifiques en Iran, en Russie et en Géorgie.

