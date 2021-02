L'Iran exhorte les États-Unis à lever les sanctions s'ils veulent relancer P5 + 1

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré dans un tweet que les États-Unis devraient lever les sanctions anti-Iran.

Khatibzadeh a également écrit dans son tweet que «en raison du retrait des États-Unis du JCPOA, il n'y a PAS de P5 + 1. C'est maintenant SEULEMENT l'Iran et le P4 + 1 », ajoutant que« pour relancer le P5 + 1 », les États-Unis doivent d'abord agir et lever toutes les sanctions, puis l'Iran répondra.

La réaction - et un commentaire similaire du ministre iranien des Affaires étrangères - étaient en réponse à une allégation présumée du président américain Joe Biden après qu'il ait exprimé son intérêt à renvoyer les États-Unis au JCPOA sans prendre aucune mesure qui pourrait refléter l'annonce ou en adopter mesure d'allégement des sanctions.

Mercredi, Zarif a évoqué l'inaction de l'administration Biden, affirmant que le nouveau président américain maintenait la politique de «pression maximale» de Trump envers l'Iran qui n'avait apporté à Washington que frustration et honte.

Le JCPOA représente le Plan d'action global conjoint, qui est le nom officiel de l'accord nucléaire conclu à Vienne en 2015 entre l'Iran et le groupe d'États P5 + 1 - États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine plus Allemagne.

Il a levé les sanctions économiques liées au nucléaire contre la République islamique qui, à son tour, a adopté des changements volontaires dans son programme d'énergie nucléaire.

En 2018, les États-Unis ont abandonné l'accord sous l'ancien président Donald Trump et ont rendu les sanctions draconiennes que l'Iran a dénoncées comme du «terrorisme économique».

Washington a ensuite réussi à faire pression sur le trio européen pour qu'il respecte les interdictions économiques et cesse ses échanges avec Téhéran.

Les violations commises par les États-Unis sont venues au mépris du caractère multipartite de l’accord. Prenant ces mesures, les États-Unis ont également ignoré le fait que l'accord a été ratifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme l'une de ses résolutions.

Un an après le retrait des États-Unis, la République islamique a lancé une série de contre-mesures qui l'ont amenée à suspendre son engagement envers le JCPOA progressivement et à travers de nombreuses étapes alors que les alliés maintiendraient leur non-engagement envers l'accord.

