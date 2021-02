Iran: le 14e Salon international du tourisme et de l'artisanat

Le 14e salon international du tourisme et de l'artisanat a été inauguré par Ali Asghar Mounessan, ministre iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat, et des invités spéciaux, dont le ministre vénézuélien du Tourisme.

Ce salon se tient du 23 au 26 février 2021 au centre permanent des expositions internationales de Téhéran.

Dans cette exposition, à laquelle participent environ 160 entreprises actives dans le domaine du tourisme, trois salles sont dédiées au tourisme et une salle à l'artisanat et aux arts traditionnels.

Ce salon sera organisé tout en respectant les gestes barrières et les protocoles sanitaires de la lutte contre le coronavirus.

