Le système de santé iranien peut vacciner 20 millions de personnes par mois

Alireza Raïsi a ajouté: "Le réseau de santé s'est étendu en Iran à toutes les régions et il n'y a pas de village de plus de mille habitants qui n'ait pas de centre de santé."

"En plus des maisons de santé dans environ 17 000 villages du pays, nous avons plus de 2 500 centres de santé ruraux et environ 3 000 centres urbains qui sont reliés à des centres spécialisés et des hôpitaux grâce à la mise en œuvre du système de référence.", a précisé ce responsable iranien.

"Récemment, des maisons de santé mobiles destinées aux nomades aussi ont été créées, et bientôt 420 autres maisons de santé pour les nomades s'ajouteront à ce chiffre.", a indiqué le vice-ministre iranien de la Santé.

