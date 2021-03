Lutte aux compétitions internationales d’Ukraine : 8 médailles pour l'Iran

Selon l'IRNA, à l'issue de ces compétitions et en lutte libre, l'équipe iranienne composée de cinq membres remporte une médaille d'or dans la catégorie des 74 kg par Mohammad Sadeq Firouzpour.

En lutte gréco-romaine, l’équipe iranienne composée de 9 membres remportent deux médailles d’or par Alireza Nejati et Mohammad Ali Geraï dans les poids respectivement de 60 et 77 kg.

Sajjad Abbaspour et Amin Kaviani Nejad ont remporté des médailles d'argent dans les poids de 55 et 77 kg, et Mohammad Reza Mokhtari, Mahdi Bali et Amin Mirzazadeh ont été médaillés de bronze.

