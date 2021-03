Festival du Cinéma iranien de Chantilly: les détails et les dates-clés

Vahid Yaghoubi a expliqué à propos du festival du Cinéma iranien de Chantilly: « Après avoir reçu les films, sept œuvres seront sélectionnées parmi les œuvres soumises. Ces films iraniens sous-titrés en français seront projetés au Festival en présence de leurs réalisateurs. Les membres du jury de ce festival comprennent des personnes expérimentées et réputées du cinéma iranien et mondial. »

« Le président iranien du jury est Abolfazl Jalili, l'un des grands cinéastes connus en Iran et en France. Le président français du jury aussi est Frédéric Bonnaud, le directeur général de la Cinémathèque française. La Cinémathèque française est l'une des institutions cinématographiques les plus réputées en France, dont la mission principale est de conserver et d'archiver les œuvres liées au cinéma. La collection de la Cinématique française constitue l'une des plus grandes archives du septième art dans le monde. », a ajouté Yaghubi.

Le Délégué chargé des questions artistiques et culturelles, et des relations avec l’Iran du festival du Cinéma iranien de Chantilly a poursuivi: «Christophe Tardieu, administrateur général du Domaine de Chantilly et ancien directeur du Centre National du Cinéma France (CNC) est un autre membre du jury de ce festival. Marie Masmonteil, présidente du syndicat des producteurs indépendants du cinéma français, et Sarah Drouhaud sont également membres du jury du Festival. Sarah Drouhaud est la rédactrice en chef du Film français, premier magazine audiovisuel en ligne dans le domaine de l'information numérique et de l'actualité cinématographique spécialisée et généralisée en France. »

La présence de 6 courts-métrages dans la partie hors-compétition ainsi que d’autres programmes artistiques et culturels, de même que les cérémonies d’ouverture et clôture, représentent les différents aspects de ce festival du cinéma.

La tenue de ce festival a pour but d’approfondir et développer les relations culturelles et artistiques entre la France et l’Iran dans le domaine du septième art, afin que grâce aux capacités et potentiels artistiques des cinéastes et artistes des deux pays, ainsi que la participation des institutions cinématographiques iraniennes et françaises, un nouveau chapitre soit écrit en lettres d’or dans le livre des relations franco-iraniennes dans le domaine du 7ème art.

Explorer les capacités créatives et artistiques de jeunes cinéastes iraniens et les réalisatrices et réalisateurs dont le premier film est porté à l’écran, la présentation du nouveau visage du cinéma iranien, favoriser la présence des longs-métrages iraniens de qualité sur le marché de la production cinématographiques et du marché de films en France, établir un dialogue continue entre les cinéastes iraniens et producteurs iraniens avec les professionnels du cinéma français, représentent les principales approches des personnes et institutions impliquées dans le Festival du Cinéma Iranien de Chantilly.

Lors du festival, parmi les 7 longs-métrages sélectionnés pour la compétition officielle, un jury professionnel composé de personnalités illustres françaises et iraniennes dans le domaine du cinéma, choisira le film lauréat 2021 du festival et le trophée du festival, œuvre crée par un célèbre artiste sculpteur cantilien, sera remis au réalisateur du film lauréat.

De même, deux autres prix ; l’un celui du public basé sur le résultat des votes des spectateurs, et l’autre celui des étudiants de la promotion 2020/2021 de licence III cinéma de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui seront également associés au festival ; seront attribués.

« Le meilleur film du festival recevra un prix en espèces de 2 000 euros, un montant destiné à encourager les cinéastes, en particulier les jeunes réalisateurs iraniens, à participer au festival. », a précisé Vahid Yaghubi.

Le Festival du Cinéma iranien de Chantilly se tiendra en France du 4 au 6 novembre 2021, à l'initiative du Centre Iran-France et en coopération avec la municipalité de Chantilly, le complexe du palais historique de Chantilly et plusieurs autres institutions françaises.

Ce festival est la deuxième expérience de ce centre en organisant un festival indépendant dédié au cinéma iranien en France. En décembre 2020, le Festival du Cinéma iranien s'est tenu à Vitré au nord-ouest de France.

Les intéressés peuvent obtenir plus d'informations via le site Web du festival à chantilly-iff.com.

Les réalisateurs désireux de participer au Festival doivent adresser tous les documents nécessaires par email : contact@france-iran.org avant la fin de la journée de Mercredi 14 avril 2021.

