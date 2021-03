Nucléaire: Zarif présentera bientôt le «plan d'action constructif» de l'Iran

«La politique iranienne est dynamique et les responsables expriment des opinions diverses. Mais ces opinions ne doivent PAS être confondues avec la politique de l'État», a écrit Mohammad Javad Zarif dans un tweet vendredi.

«En tant que négociateur en chef du nucléaire iranien, je présenterai bientôt notre plan d'action constructif et concret - par les voies diplomatiques appropriées», a souligné le haut diplomate iranien.

Il a également utilisé le hashtag #CommitActMeet, faisant référence à la position de l'Iran sur la tenue de pourparlers avec les États-Unis.

L'Iran a déclaré que Washington devait lever ses sanctions inhumaines contre la République islamique avant que les deux parties puissent s'engager dans des négociations.

Téhéran a exclu à plusieurs reprises toute renégociation de l'accord nucléaire déjà négocié, conclu par l'Iran et six puissances mondiales en 2015, affirmant que le seul moyen de sauver le Plan d'action global conjoint (JCPOA) est que les États-Unis lèvent leurs sanctions contre l'Iran et rejoignent l'accord.

Plus tôt jeudi, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que les États-Unis avaient violé le JCPOA et que c'était Washington qui devrait prendre des mesures pratiques pour rejoindre l'accord et lever toutes les sanctions qu'il a réimposées à Téhéran.

