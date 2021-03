L'Iran, l'une des puissances mondiales du karaté

Abdolreza Erfani a confié à l'IRNA à propos des succès des karatekas iraniens aux compétitions de la Ligue mondiale de karaté d'Istanbul: "Le karaté a toujours été l'un des sports les plus réussis dans notre pays ces dernières années, et le sommet de la brillance de cette équipe a été le succès de l'Iran dans les championnats du monde et d'Asie."

"L'équipe nationale de karaté a répété ses victoires des années dernières dans la première épreuve après l'ère coronavirus. Dans les compétitions Istanbul Karate One, l'Iran a pris la troisième place en remportant deux médailles d'or, une médaille d'argent et deux médailles de bronze. Dans la section des hommes de ce championnat mondial, l'Iran s'est positionné même à la première place.", a ajouté ce responsable iranien.

Faisant référence au rôle de Hassan Tabatabai (président de la fédération iranienne de Karaté) et Shahram Heravi (l'entraîneur en chef), dans le succès de l'équipe nationale de karaté, le responsable du style kobudo de karaté en Iran a souligné: "Le président de la Fédération de karaté a été en mesure de gérer les problèmes des équipes nationales et de fournir des installations appropriées pour nos karatekas. Ces dernières années, Heravi a prouvé à plusieurs reprises ses capacités et a fait du karaté iranien l'une des puissances mondiales. J'espère qu'avec la poursuite de la bonne tendance du karaté iranien, nous assisterons à l'éclat de cette discipline lors de sa première apparition aux Jeux olympique et marquerons une page d'or dans l'histoire des sports du pays."

La première étape de la ligue mondiale Karaté One en 2021 s'est déroulée à Istanbul, en Turquie, pendant trois jours avec la participation de 584 karatékas de 72 pays. L'équipe iranienne (hommes et femmes) a terminé avec deux médailles d'or (Zabihollah Pourshib et Sajjad Ganjzadeh), une médaille d'argent (Rozita Alipour) et deux médailles de bronze (Sara BahmanYar et Ali Asghar Asiabari).

