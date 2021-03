Le ministère iranien de la Défense a dévoilé son vaccin de coronavirus

Lors de la cérémonie du dévoilement de ce nouveau vaccin iranien, le Dr Ahmad Karimi, directeur du Projet du Vaccin Fakhra, en célébrant la mémoire des martyrs de l'Islam, en particulier le scientifique nucléaire et de défense Dr Mohsen Fakhrizadeh, a présenté un rapport sur les activités de l'Organisation de recherche et d'innovation pour la défense (Sepand) dans la lutte contre le coronavirus.

"Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, l'organisation Sepand, s'appuyant sur des ressources humaines spécialisées, engagées et expérimentées, ainsi que sur l'existence d'une infrastructure spécialisée appropriée, avec les soutiens du Dr Mohsen Fakhrizadeh (Chef martyr de Sepand) a mené des efforts acharnés pour lutter contre cette maladie.", a déclaré ce responsable iranien.

"La production de divers kits de diagnostic de Covid-19 et la conception de laboratoires mobiles spécialisés remis à l'Institut Razi et à l'Institut Pasteur constituent une partie des contributions de l'Organisation Sepand à la lutte contre le coronavirus.", a précisé le directeur du Projet du Vaccin Fakhra.

"Le processus de recherche et de production du vaccin Covid-19 a commencé en mars 2020 et en isolant 35 000 échantillons de ce virus issu des patients iraniens et en cultivant 30 isolats appropriés. En effectuant divers tests pour identifier le virus, sa carte génétique a été préparée et enfin le vaccin Covid-19 de cette organisation a atteint le stade de la production expérimentale en juin 2020.", a ajouté le Dr. Karimi.

"Après des tests en laboratoire et sur plus de 650 animaux de différentes espèces (souris, lapins, cobayes et singes), l'innocuité et l'efficacité du vaccin ont été prouvées et le dossier de ce vaccin a été envoyé à l'Organisation iranienne d'Aliment et du Médicament. Dans le même temps, la conception et la construction d'une ligne de production de masse de ce vaccin ont commencé, qui se déroule rapidement avec l'approbation des plans par le ministère de la Santé, et nous espérons que ce vaccin entrera en été dans la phase de production en masse.", a souligné le directeur du projet du vaccin Fakhra.

Le vaccin Fakhra est élaboré par les chercheurs de l'Organisation de recherche et d'innovation pour la défense (Sepand), une structure liée au ministère iranien de la Défense. L'Iran a déjà dévoilé trois autres vaccins de Covid-19 qui suivent actuellement les testes cliniques.

