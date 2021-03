La politique de pression maximale des États-Unis a échoué (Leader)

Le premier jour du Nouvel An 1400 du calendrier persan, qui a été nommé l'année de «Production: Soutiens et Elimination des obstacles», l'Imam Khamenei – Guide suprême de la Révolution islamique - a prononcé son discours annuel retransmis en direct dans l’après-midi du dimanche 21 mars 2021. Dans son discours, l'imam Khamenei a déclaré que l'Arabie saoudite n'avait pas encore été en mesure de forcer le peuple du Yémen à se rendre après six ans, soulignant que les États-Unis avaient piégé les Saoudiens dans le bourbier de la guerre au Yémen.

Ce qui suit est un extrait des déclarations faites par Son Eminence :

La politique de pression maximale des États-Unis a échoué. L’imbécile précédent a été expulsé de manière honteuse à la fois pour lui-même et pour les États-Unis. Grâce à la Faveur et à la magnificence de Dieu, la République islamique se tient toujours ferme et puissante.

Désormais aussi, si la nouvelle administration américaine cherche à traiter avec l'Iran en continuant la pression maximale, elle échouera elle aussi et sera expulsée et disparue, tandis que l'Iran islamique restera fort avec une puissance et une dignité croissantes.

La politique iranienne concernant le JCPOA a été clairement énoncée et elle ne sera pas transgressée. Les États-Unis doivent lever toutes les sanctions. Après avoir vérifié que les sanctions ont bien été levées, nous reviendrons sur nos engagements pris dans le cadre du JCPOA.

J'ai entendu certains Américains dire que la situation actuelle est différente de celle de la signature du JCPOA et que certaines clauses doivent y être modifiées. Exacte ! Pendant ce temps, une administration est entrée en fonction aux USA qui a #déshonoré et humilié ce pays.

Concernant le JCPOA, l'Iran n'est point pressé. Nous sommes très patients. Nous faisons notre travail. S'ils mettent en œuvre la politique annoncée par l'Iran, nous reviendrons à nos engagements. S'ils ne le font pas, les choses continueront comme elles se déroulent aujourd'hui.

