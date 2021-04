Iran: 1,4 million de déplacements maritimes au cours de la fête de Norouz

Hossein AbbasNejad a ajouté: "Un total de 1,4 million de voyages maritimes ont été effectués tout en respectant les protocoles sanitaires de la lutte contre coronavirus. Le port de masque était obligatoire et la température des passagers était contrôlée avant l'embarquement. En outre, les bateaux fonctionnaient avec une capacité réduite. Les ports de deux provinces de Khuzestan et Bushehr aussi était provisoirement fermés aux touristes maritimes à cause de la propagation du covid-19 dans ces régions. "

Selon le directeur général de l'Organisation iraniennes des ports et de la navigation, les provinces de Hormozgan, Mazandaran, Guilan, Golestan et Sistan & Balouchistan, avaient respectivement le plus grand nombre de voyages en mer et de tourisme maritime pendant la fête de Norouz 1400.

