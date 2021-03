L'Iran se lance dans le tourisme côtier et maritime

La localisation stratégique de l'Iran et son emplacement entre deux mers, dont l'une est reliée à l'océan, ont fourni au pays une grande capacité dans le tourisme maritime.

L'une des politiques du ministère iranien du Tourisme, ces dernières années, est de diversifier le tourisme en fonction des potentialités du pays dans ce domaine. L'écotourisme, le tourisme rural, le tourisme de mine le tourisme maritime font partie des nouveaux secteurs qui sont développés par le gouvernement au cours de ces dernières années.

Ali Asghar Mounessan, ministre iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat, a déclaré à ce propos: « Nous avons envisagé l'utilisation des capacités naturelles du pays à côté des potentialités historiques et culturelles qui attirent l'attention des touristes nationaux et étrangers. »

Vali Teymouri, vice-ministre du Tourisme a également déclaré: « La première réunion des ministres du Tourisme des cinq pays côtiers de la mer Caspienne se tiendra bientôt dans la province du Golestan. »

