Zarif et Lavrov signent un accord sur la création des centres culturels irano-russes

L'accord sur la création et le cadre d'activité de centres culturels entre le gouvernement de la République islamique d'Iran et le gouvernement de la Fédération de Russie a été signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Mohammad Javad Zarif et Sergueï Lavrov ont signé mardi un accord sur la création et le cadre de centres culturels entre le gouvernement de la République islamique d'Iran et le gouvernement de la Fédération de Russie.

Les ministres iranien et russe des Affaires étrangères se sont rencontrés aujourd'hui le 13 avril 2021 à Téhéran en vue de discuter des questions bilatérales, régionales et internationales. Lors de ce déplacement de Sergueï Lavrov en Iran, les sujets économiques et culturels aussi seront spécialement abordés par les deux parties.

