Pharmaceutique: un contrat d'investissement d'une valeur de 500 millions d'euros signé entre l'Iran et la Russie

Un contrat d'investissement a été signé entre le groupe iranien Prom Pars International Oil and Gas Company (INGP Holding) et la société russe Region TransNeft pour lancer un groupe de projets avec une nouvelle perspective de coopération surtout dans le domaine de la production de médicaments.

Selon ce contrat, la société d'investissement russe s'engagera à investir en Iran, et à transférer les dernières technologies aux parties iraniennes.

Les domaines mentionnés dans ce contrat sont:

- Production de médicaments spécifiques pour créer une résistance multiple des individus à un large éventail de virus.

- Production de médicaments antiviraux et en particulier la production de médicaments antiviraux contre toutes les souches existantes et futures du virus Covid-19.

- Production conjointe du dernier vaccin antivirus russe contre un large éventail de virus.

- Production de différents médicaments de natures différentes, contre différents types de maladies.

- Production d'agents biologiquement actifs très demandés sur les marchés internationaux.

- Création de plusieurs réseaux de cliniques médicales et fournir des services médicaux avec des technologies de pointe.

- Création d'une société spécialisée iranienne pour mettre en œuvre plusieurs programmes d'investissement.

- Création d'un réseau commercial pour le commerce de matériel médical en Iran et dans d'autres pays.

- Création d'un réseau d'entreprises de fabrication pour produire du matériel médical et des produits médicaux et les vendre en Iran et dans d'autres pays.

- Établir un réseau de recherche pour les laboratoires médicaux commerciaux afin d'établir un réseau de recherche régional durable.

- Établir un réseau de recherche d'un laboratoire médical commercial pour soutenir nos propres entreprises industrielles de la terre d'Iran.

- Mise en place d'un réseau de recherche de laboratoire médical commercial pour conclure un contrat de services industriels avec des entreprises privées iraniennes.

- Création d'un réseau de recherche pour les laboratoires médicaux commerciaux afin de conclure des contrats de services industriels avec des entreprises privées d'autres pays.

- Création d'un réseau de recherche pour les laboratoires médicaux commerciaux afin de conclure un contrat de services industriels avec le gouvernement iranien ainsi qu'avec les gouvernements d'autres pays du Moyen-Orient.

- Vaccination du peuple iranien contre tous les types de Covid-19.

- Commercialisation de divers médicaments médicaux au niveau international et en Iran.

- Création de plusieurs cliniques médicales dans différentes provinces d'Iran.

- Création d'une clinique de diagnostic médical (avec du personnel russe et iranien).

- Mise en place d'une clinique dentaire (avec du personnel russe et iranien).

Les deux parties ont convenu de créer plusieurs sociétés conjointes dans le cadre de portefeuille irano-russe pour mettre en œuvre les projets pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux.

