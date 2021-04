Iran : croissance de 189% des investissements étrangers approuvés, dans l'Industrie, les Mines et le Commerce, l'année dernière

Selon les statistiques publiées par le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce (SAMT), ce montant d'investissement est lié à 158 éléments de plans et projets, ce qui montre, à cet égard, une croissance de 92% par rapport à la même période comparée.

Au cours des 12 mois de 1398, 82 plans et projets représentant un volume d'investissement de 854 millions de dollars dans divers secteurs industriels, miniers et commerciaux avaient été approuvés.

Les groupes de fabrication de produits chimiques et de matériaux, de fabrication de métaux essentiels, de fabrication de papier et de produits en papier, et de soutien au transport et activités auxiliaires ont représenté, respectivement, le plus grand volume d'investissement étranger l’année dernière ( 1399), en Iran.

Au cours des 12 premiers mois de l'année dernière, l'Afghanistan avec 47, la Turquie avec 14, la Chine et l'Allemagne avec 12 et les EAU avec 10 projets, étaient les cinq premiers pays en termes de nombre de projets d'investissement dans notre pays.

« Seuls sept à huit pays environ dans le monde ont acquis les connaissances nécessaires pour produire des transformateurs de grandes centrales électriques, et aujourd'hui l'Iran a rejoint les rangs de ces pays avancés et technologiques en dévoilant ce type de transformateur », se félicite Abbas Aliabadi mardi 13 avril aux micros des journalistes lors de la cérémonie de dévoilement du plus grand transformateur de centrale électrique du groupe de production industrielle Ariatransfo de Shahmirzad dans la province centrale de Semnan.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**