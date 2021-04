Le changement dans la méthode d'enrichissement à 60% avait été planifié à l'avance

Selon l'IRNA, Kazem Gharibabadi a déclaré aux journalistes le jeudi 22 avril : "Ce changement de méthode n'est pas chose nouvelle. Il est entièrement lié aux actions et décisions techniques, évoqué et prévu dans le questionnaire d'information sur la conception, soumis par l'Iran à l'Agence, la semaine dernière".

Il a ajouté : "Il a été indiqué dans le questionnaire que l'enrichissement à 60% se fait d'abord en parallèle dans les deux chaînes de machines IR 6 et IR 4, et après quelques jours, les deux chaînes sont reliées l'une à l'autre pour mieux dire couplées. Dans le nouveau cas, la chaîne IR-6 a un rendement de 60% et la chaîne IR-4, sera consacrée, en tandem, à un enrichissement de 20%."

