L'axe de la Résistance s'étend rapidement dans la région

Le cheikh Abdollah Daghagh mardi soir lors du deuxième congrès international de Qods à Qom, se référant aux efforts des pays occidentaux pour assurer l'existence du régime sioniste, a déclaré: "L'axe de la Résistance dans la région est très forte, honorable et respectée."

"La Journée de Qods appartient à tous les musulmans et donc toutes les nations islamiques doivent observer ce grand jour. En fondant cette cérémonie mondiale, l'Imam Khomeiny a appelé tous les musulmans du monde et tous les chercheurs de liberté dans le monde entier à célébrer la cause palestinienne et la question de Qods.", a déclaré ce savant bahreïni.

Ce militant chiite a qualifié la terre de Qods de très honorable et grande et a martelé: "Cette terre sacrée a été occupée par les sionistes par la force, nous devons donc reprendre Qods par la force et la rendre à ses propriétaires d'origine et aux musulmans. Nous célébrons la Journée de Qods, qui est un signe du déclin et de la destruction du régime sioniste."

"Contrairement aux propagandes des sionistes et des médias occidentaux, Israël est un tigre de papier qui n'a aucun pouvoir et est en défaite complète, et les pays islamiques et le Moyen-Orient n'ont aucun lien avec ce faux régime.", a ajouté le cheikh Abdollah Daghagh.

Le deuxième congrès international de Qods a été commencé hier à Qom en présence de 30 personnalités scientifiques et culturelles représentant les pays tels que l'Iran, la Palestine, la Malaisie, l'Inde, l'Afghanistan, le Pakistan, la France, l'Argentine, l'Irak, la Turquie, le Chili et les Émirats arabes unis, le Liban, la Syrie, la Grande-Bretagne, le Canada et la Tunisie.

