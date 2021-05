Le régime sioniste est un danger pour toute l'humanité

Le Cheikh Ahmad Badreddin Hassoun a déclaré mardi soir lors du deuxième le Congrès international de Qods à Qom: "L'agression sioniste n'a rien à voir avec le judaïsme et la pensée des prophètes israélites contredit les Sionistes. Le sionisme instrumentalise le nom des prophètes afin d'achever ses buts."

Evoquant le soutien de la République islamique d'Iran à la Syrie, le mufti sunnite de Syrie a déclaré: "Si cette terre islamique tombe entre les mains des ennemis, ils n'auront aucune pitié pour quoi que ce soit et détruiront tous les pays islamiques, d'où le soutien de l'Iran pour la Syrie. Il ne s'agit pas de soutenir une personne, un gouvernement ou un groupe en particulier, mais de soutenir tous les musulmans."

Le deuxième congrès international de Qods se tient à Qom les 4 et 5 mai 2021 en présence de 30 personnalités scientifiques et culturelles représentant les pays tels que l'Iran, la Palestine, la Malaisie, l'Inde, l'Afghanistan, le Pakistan, la France, l'Argentine, l'Irak, la Turquie, le Chili et les Émirats arabes unis, le Liban, la Syrie, la Grande-Bretagne, le Canada et la Tunisie.

