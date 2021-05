Takht-Ravanchi: Les Palestiniens ont le droit de se défendre contre l'agression sioniste

Lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la question palestinienne, Majid Takht-Ravanchi a déclaré: "Simultanément à cette réunion, les forces sauvages du régime sioniste sont en train de commettre un véritable génocide en Palestine, notamment dans la bande de Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert du monde où les sionistes ont massacré jusqu'à présent 192 personnes, dont 58 enfants et 34 femmes."

En décrivant les crimes des Sionistes en Palestine occupée, le Représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a poursuivi: "Ils tuent lâchement des femmes sans défense. Ils tuent brutalement des nourrissons et des enfants. Ils tuent brutalement des familles ensemble. Ils insultent sans vergogne les lieux saints et bombardement lâchement les zones résidentielles, les écoles et les établissements sanitaires. Ils détruisent follement des maisons et, en un mot, commettent simultanément tous les quatre grands crimes internationaux."

"Mais comment le régime israélien commet-il de tels crimes avec une immunité totale? Parce que depuis plus de sept décennies, le Conseil de sécurité est resté silencieux face à toutes les actions illégales de ce régime et cette inertie absolue et injustifiable, en plus de réduire la confiance mondiale envers cette institution, ainsi que détruire la crédibilité et la légitimité du Conseil de sécurité, a motivé, de plus en plus, ce régime pour commettre plus de crimes avec plus de brutalité.", a ajouté ce haut diplomate iranien.

"Le régime sioniste a commis les pires crimes internationaux, à savoir le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de l'agression. Ce régime a mené plus de 15 guerres, a occupé le territoire d'autres pays, a attaqué tous ses voisins sans exception, a attaqué des pays de la région et au-delà du Moyen-Orient jusqu'en Afrique, a acquis une variété d'armes de destruction massive.", a précisé Takht-Ravanchi.

En abordant la raison du mutisme des organisations internationales face aux crimes du régime sioniste, le représentant d'Iran auprès des Nations Unies a affirmé: "Parce que les États-Unis, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, ont systématiquement soutenu le régime sioniste contre toute action du Conseil de sécurité et ont jusqu'à présent opposé leur veto à 44 projets de résolution du Conseil de sécurité contre le régime sioniste."

Ce haut diplomate iranien a également appelé, lors de son discours au Conseil de sécurité, à la fin du nettoyage ethnique systématique contre les Palestiniens, notamment en modifiant la composition démographique de la Palestine et les identités islamique et arabe de la ville sacrée de Qods, et a déclaré que le Conseil de sécurité devrait forcer le régime sioniste à lever le blocus illégal et inhumain contre la bande de Gaza; Mettre fin à l'occupation de tous les territoires palestiniens, du Golan syrien occupé et de certaines parties du Liban; Et tenir ce régime pour responsable des crimes internationaux les plus odieux depuis des décennies.

"Les Palestiniens sont illégalement occupés et assiégés par le régime israélien et ont un droit inhérent à la légitime défense. La République islamique d'Iran condamne fermement tous les crimes du régime sioniste contre les Palestiniens, et déclare son soutien à leurs droits et appelle à la pleine réalisation de tous leurs droits inaliénables, en particulier leur droit inhérent à l'autodétermination et à l'instauration d'un État indépendant dans toute la Palestine.", a annoncé le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies.

