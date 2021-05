Rohani à Erdogan : la Palestine est la principale préoccupation de la Communauté islamique

Téhéran (IRNA) - Le président iranien Hassan Rohani, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a qualifié la cause palestinienne de problème le plus important et de préoccupation principale de la Communauté islamique.

Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc, le président de la République islamique d'Iran a également souligné qu'il est essentiel de dénoncer ces crimes contre la Palestine et d'arrêter immédiatement les attaques brutales du régime sioniste contre le peuple palestinien opprimé et sans défense. "Les pays islamiques doivent coopérer entre eux et tirer parti des capacités des organisations internationales, telles que les Nations Unies ou l'Organisation pour la coopération islamique (OCI), pour dénoncer l'agression sioniste.", a ajouté le chef du gouvernement iranien. Le Dr Rohani a également appelé à resserrer les positions et à renforcer la coopération Téhéran-Ankara pour résoudre les crises régionales, telles que les conflits en Syrie et au Yémen. Concernant la réunion fructueuse de la Commission économique mixte entre l'Iran et la Turquie, le président Rohani a exprimé l'espoir que les deux parties faciliteront la coopération bancaire et maximiseront les activités aux points frontaliers. Lors de cet entretien téléphonique, le président Erdogan a déclaré, à son tour, que toutes les nations témoignent ces jours-ci des attaques violentes des sionistes contre la Palestine occupée, ce qui est très inquiétant. Le président turc a exhorté la communauté internationale à réagir sérieusement à ces attaques du régime sioniste contre le peuple palestinien. Receb Tayyip Erdogan a exprimé son espoir qu'une réunion bilatérale se tiendra dans les mois à venir pour développer la coopération stratégique Téhéran-Ankara.