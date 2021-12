Les USA, responsable des troubles en Afghanistan (Araghchi)

Seyed Abbas Araghchi, secrétaire du Conseil stratégique des relations étrangères de l'Iran, lors d'une réunion avec Mette Knudsen, représentante spéciale adjointe (politique) des Nations Unies pour l'Afghanistan, a déclaré : «La présence américaine dans la région de l'Asie occidentale a causé des troubles pour les habitants de la région.»

Le secrétaire du Conseil stratégique des relations étrangères de l'Iran a déclaré que la position de la République islamique d'Iran est de poursuivre une approche régionale pour résoudre les problèmes de l'Afghanistan, en formant un gouvernement inclusif à Kaboul, en assurant la sécurité dans ce pays ainsi que la frontière sécurité avec la République islamique d'Iran.

Appréciant le rôle efficace de l'Iran en Afghanistan et l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile afghans, Knudsen a souligné la nécessité de maintenir et de poursuivre les consultations de l'ONU avec l'Iran sur la situation en Afghanistan.

Le Représentant spécial adjoint (Politique) des Nations Unies pour l'Afghanistan, quant à elle, a expliqué la situation en Afghanistan et a appelé la communauté internationale à prêter une attention sérieuse aux problèmes fondamentaux du peuple afghan, notamment en ce qui concerne le fait que l'hiver approche.

L'armée américaine a quitté l'Afghanistan dans l'humiliation, la honte et la défaite fin août après 20 ans d'occupation et de destruction de son infrastructure économique. Les talibans sont également au pouvoir en Afghanistan depuis le 15 août.