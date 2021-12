Environnement : coopération « fructueuse » irano-onusienne

Selon IRNA, Saber Masoumi s’exprimant lors d'une réunion lundi 20 décembre sur la « Présentation du plan d'expansion et de développement de la gestion de l'environnement et des moyens de subsistance durables dans le lac Urmia et les zones humides de Bakhtegan et Shadegan » à Ahvaz, a ajouté : « Les Nations Unies ont deux expériences réussies, notamment sur plan du développement durable et l'expansion de la gestion environnementale du lac Urmia et des zones humides d'Iran.

« Le développement doit se faire avec la préservation de l'environnement », a-t-il insisté, ajoutant que « les organisations internationales ouvrent la voie pour une interaction synergique en faveur des actions de coopération environnementale et de développement durable. »

M.Masoumi, déclarant que le modèle exécutif de la zone humide de Shadegan est un modèle de partenariat entre les secteurs privé et public, a poursuivi : « La capacité de développement en Iran est très élevée et à cet effet, l'utilisation de l'expérience et du savoir-faire des pays réussis peut ouvrir la voie d’action à l’Iran. »

