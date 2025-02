Téhéran condamne le "comportement inapproprié" du gouvernement américain envers les migrants et certains ressortissants iraniens

Téhéran - IRNA – Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a qualifié d’injustifiable et contraire aux normes des droits de l’homme le comportement inapproprié et humiliant du gouvernement américain envers les migrants, y compris certains ressortissants iraniens, et l’a fermement condamné.

Dans la nuit du samedi 15 février 2025, Esmaïl Baqai a souligné l’importance du respect des normes internationales relatives au traitement des migrants et a jugé inacceptable le traitement brutal et inhumain infligé aux ressortissants iraniens. Il a insisté sur le fait que le ministère des Affaires étrangères, conformément à ses obligations légales, ne ménagera aucun effort pour défendre les droits des citoyens iraniens. À cet égard, des directives ont été transmises au Bureau de protection des intérêts de l'Iran à Washington ainsi qu’aux autres représentations diplomatiques et consulaires iraniennes en Amérique du Sud afin d’apporter toute l’aide nécessaire aux compatriotes expulsés des États-Unis. Il a ajouté que l’Iran est la patrie de tous les Iraniens et que leurs concitoyens peuvent y revenir et y circuler librement. Le chef de la diplomatie iranienne a conclu en affirmant que le ministère des Affaires étrangères est prêt à faciliter ce processus et à apporter son aide pour résoudre tout problème lié à cette situation.