Deux Iraniennes arbitreront dans la Ligue koweïtienne de futsal féminin

La Fédération de football du Koweït a envoyé une lettre dans laquelle elle a appelé Gelareh Nazmi et Zari Fathi pour juger le match final de la Ligue de futsal pour les femmes. Le match doit avoir lieu le 29 janvier à Koweït.

Nazmi a été choisie parmi les 10 meilleurs arbitres de football et de futsal en 2021, et elle a arbitré les matchs d'ouverture et de finale des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 à Buenos Aires, ainsi que les demi-finales du Championnat d'Europe de futsal 2019. Nazmi a remporté le titre de quatrième meilleur arbitre du monde en 2018.